Violento scontro tra auto e monopattino: è morta una 24enne a Roma

Roma, 18 giugno 2024 – Incidente mortale tra un’auto e un monopattino, la vittima è una ragazza di 24 anni a bordo del mezzo a due ruote. L'impatto è stato violentissimo e la ragazza è stata sbalzata in aria prima di schiantarsi sull'asfalto, dove è morta sul colpo. È successo ieri sul vialone di Tor Bella Monaca a Roma, all'altezza del civico 469.

Il conducente dell'auto, un ragazzo di 22 anni, dopo l’impatto si è fermato a prestare soccorso. È stato sottoposto, come da prassi, ai test sull'assunzione di alcol e droghe. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Rimane da chiarire se l'auto sia passata con il rosso e o se il ragazzo fosse distratto dal cellulare o abbia effettuato qualche manovra azzardata. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni che hanno assistito all'incidente.