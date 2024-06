Roma, ambulanza si ribalta dopo scontro con auto a Centocelle. Estratto dalle lamiere l’autista

Roma, 30 giugno 2024 – Due persone sono state portate in ospedale a seguito del violento impatto tra un’ambulanza e un’automobile in via Serafini, nel punto dell’incrocio con viale Palmiro Togliatti, nel quartiere di Centocelle. I vigili del fuoco della squadra Tuscolano II hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente del mezzo di soccorso – altresì impossibilitato a uscire autonomamente – che è stato poi portato in ospedale dal 118. Il passeggero dell’ambulanza è sceso da solo senza problemi.

La scena dell'incidente in zona viale Palmiro Togliatti a Centocelle (Local Team)

Nessun trauma invece per l’uomo al volante dell’automobile, che è stato tuttavia portato in ospedale per via dello stato di shock.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e la polizia urbana per ricostruire la dinamica dell’incidente.