Incendi a Roma, salvata una donna in una mansarda alla Prenestina. E a largo Trionfale vanno a fuoco undici scooter e quattro auto

Roma, 3 dicembre 2023 – Due distinti incendi sono divampati a Roma nelle ultime ore, uno nella zona Prenestina l’altro nel quartiere Prati: entrambi hanno fatto danni ma senza causare feriti.

L’incendio alla Prenestina

Il più grave, e che avrebbe potuto avere conseguenze sulle persone, ha coinvolto una mansarda di un palazzo in viale Giovanni Battista Valente, in zona Prenestina. L’allarme è stato dato intorno alle 13.15 e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno salvato una donna che era dentro l'abitazione mentre il fumo aveva ormai invaso le scale. Al termine dell’intervento le squadre dei vigili del fuoco di Tuscolano II e La Rustica hanno dichiarato inagibile la mansarda. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine.

Veicoli in fiamme a largo Trionfale

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a largo Trionfale, all'incrocio con via Andrea Doria, nel quartiere Prati, coinvolgendo una serie di veicoli in sosta. Le fiamme hanno prima completamente distrutto 11 scooter in sosta, poi si sono estese danneggiato anche quattro auto e la facciata di un palazzo storico davanti a cui erano parcheggiati i motorini. La sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto la squadra dei vigili del fuoco della Pisana con al seguito un'autobotte. Non ci sono stati feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per comprendere l’origine del rogo.

