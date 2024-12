Incendio agli ex Mercati Generali di Roma: fiamme in zona Ostiense

Roma, 28 dicembre 2024 – Un incendio sta divampando all’interno di uno degli edifici che compongono il complesso degli ex Mercati Generali, nel quartiere Ostiense di Roma.

Del fumo nero si sta levando dal primo piano di una delle strutture. Sul posto sono intervenute due autopattuglie dei carabinieri e un camion dei Vigili del fuoco.

I Mercati Generali sono stati il ‘motore’ socio-economico del quartiere per buona parte del XX secolo. Sono ora al centro di un’importante opera di riqualificazione, che prevedono la costruzione di spazi per uffici, per il tempo libero, per la ristorazione, per la cultura, attività commerciali, sale polifunzionali per attività turistico-ricettive e studentesche.

Notizia in aggiornamento