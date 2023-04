Roma, Gualtieri gioca a carte in Consiglio, lui scherza: "Era tresette"

Roma, 15 aprile 2023 - "Premetto che era tresette e non scopa. Era stata una giornata intensa. Era il due febbraio, la mattina avevo fatto il sopralluogo con Matteo Salvini al cantiere della Metro C. Poi avevo appena ascoltato due lunghissimi interventi della Raggi e Di Di Stefano. E delle tre cose la più piacevole è stata quella con Salvini, quindi mi dovevo rilassare un momento". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri risponde alle polemiche che lo hanno investito sulla pubblicazione di una foto che lo vede in aula Giulio Cesare intento a giocare a carte al cellulare.

Ci saranno accertamenti su chi ha scattato la foto? "Mah, a me non interessa molto. Non mi sembra una cosa così interessante".

Alla domanda se il sindaco si è confrontato con la presidente d'Aula Celli su eventuali provvedimenti risponde infine "no, non ho dato particolare importanza a questo episodio". Nella seduta durante la quale è stata scattata l'immagine si trattava del futuro di Multiservizi, l’acquisizione della partecipata di Ama. In aula immediate le polemiche dai banchi dell'opposizione che chiede di andare a fondo alla questione. "Tutto il resto è noia caro Sindaco...", il post della consigliera Rachele Mussolini (Fratelli d'Italia) sui social.