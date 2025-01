Furto nella casa del figlio di Moira Orfei: rubati diamanti e orologi di lusso

Roma, 13 gennaio 2024 – Furto nell'appartamento del figlio di Moira Orfei, i ladri sono fuggiti con un bottino ghiottissimo: orologi di lusso, diamanti e contanti per centinaia di migliaia di euro. È successo stanotte nell’abitazione romana del 58enne Stefano Orfei – in via Guido Banti a Roma, in zona Ponte Milvio – dove vive con l'attrice e showgirl romana Brigitta Boccoli.

I ladri sono entrati mentre l’appartamento era vuoto. A dare l’allarme alla polizia è stato proprio il figlio della famosissima artista circense (scomparsa nel 2015): rientrato a casa verso mezzanotte e mezza, Stefano ha trovato l’abitazione a soqquadro. E subito ha capito che era stato derubato.

Il 58enne aveva in casa moltissimi oggetti di valore. I ladri hanno infatti rubato dieci orologi - tra Rolex, Bulgari e Chanel - per un valore da quantificare. Non solo. Nell’appartamento c’erano anche diamanti per 150mila euro e 1.300 euro in contanti.

Sul posto è arrivata la polizia del commissariato Ponte Milvio, che ha eseguito il sopralluogo alla ricerca di indizi alla ricerca dei malviventi e della refurtiva. Dalle prime informazioni, sembra che l'appartamento – situato al primo piano del palazzo di via Banti – non fosse dotato di un sistema d'allarme. Le indagini sono in corso.