Roma, fumo dai tombini per incendio cavi interrati: chiusa via Tiburtina

Roma, 24 maggio 2023 – È stata chiusa, in via precauzionale, via Tiburtina, a Roma a causa di un incendio di alcuni cavi interrati. Intorno alle 12 la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre, un'autobotte, il carro schiuma e il carro rilevamento chimico radioattivo, nella zona di via Portonaccio.

Il fumo uscito dai tombini ha suggerito la chiusura della strada, causando ripercussioni e caos sul traffico veicolare, andato avanti per ore.

L'intervento si è reso necessario per le operazioni di spegnimento. Non ci sono persone coinvolte.