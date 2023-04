Vigili del fuoco da tutta Europa in fiera a Roma: prove tecniche di soccorso /VIDEO

Roma, 19 aprile 2023 – Tre giorni di iniziative alla Fiera di Roma con l'European Firefighters Experience, l'evento europeo dedicato all'operato di protezione civile e di intervento in caso di incendi dei vigili del fuoco. L’evento organizzato da Dipartimento e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sbarca nei padiglioni e nelle aree esterne attrezzate della Fiera di Roma: al via da oggi una tre giorni di incontri, convegni e dimostrazioni pratiche tra i professionisti della protezione e prevenzione degli incendi delle maggiori capitali europee, con un pubblico di operatori provenienti dall’industria, dalle istituzioni centrali e locali, dalle realtà associative, dalla società civile. Al taglio del tradizionale nastro tricolore inaugurale il capo Dipartimento, il capo del Corpo Nazionale e l’Amministratore unico di Fiera di Roma. I vigili del fuoco italiani ed europei si sono confrontati su diversi scenari operativi utilizzando tecnologie e attrezzature innovative per lo spegnimento di incendi, manovre di soccorso su incidenti stradali, il prosciugamento di aree allagate.

Le delegazioni provenienti da tutta Europa sono state ricevute lunedì in Campidoglio dal sindaco Gualtieri. Quindi per tre giorni hanno effettuato delle esercitazioni nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM) dove, su un’area di 16 ettari, si sono confrontati in specifiche tipologie d’intervento su diversi scenari realistici: dalle manovre NBCR per il recupero di sostanze pericolose all’incendio in galleria con annesse manovre di soccorso agli automobilisti bloccati al suo interno, dalle operazioni di spegnimento su un tetto a quelle in una casa. Anche il soccorso acquatico è stato protagonista con la simulazione del salvataggio di una persona incastrata in un’auto sommersa. Infine uno degli elicotteri della flotta aerea del Corpo Nazionale ha testato la "Human Cargo", una manovra con cui gli elisoccorritori riescono a portare in salvo un numero consistente di persone in un minore arco di tempo.

Da oggi invece, le dimostrazioni in Fiera a Roma.