Frecce Tricolori Roma 2023, il programma di oggi 28 marzo: orario, come e dove vederle

Frecce Tricolori sui cieli di Roma

Roma, 28 marzo 2023 - Dopo i sorvoli aerei di ieri (le prove), oggi a Roma è il giorno delle Frecce Tricolori per la celebrazione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, avvenuta il 28 marzo del 1923. Un programma di eventi per l'occasione nella Capitale che vede impegnata la Pattuglia Acrobatica Nazionale. A loro gli auguri del Papa: "Un saluto speciale alla delegazione dell'Aeronautica militare italiana che celebra il centenario di fondazione. Formulo i miei auguri per questa ricorrenza e vi incoraggio a operare sempre per la costruzione della giustizia e della pace", le parole di Papa Francesco domenica al termine dell'Angelus.

Lunedi 27 marzo si sono tenute le prove del sorvolo che sugelleranno la cerimonia per celebrare i 100 Anni dell’Arma Azzurra. Gli aeroplani sono stati schierati ieri a Pratica di Mare (Città metropolitana di Roma) e nel pomeriggio in piazza del Popolo a Roma dove curiosi e appassionati hanno visitato lo spazio espositivo "Aif force experience"

Oggi martedi 28 marzo prima del termine della cerimonia per il compleanno dell'Aeronatica ci sarà un sorvolo aereo sulla città di Roma da parte di velivoli dell’Aeronautica Militare che culminerà con il passaggio delle Frecce Tricolori: saranno impiegate due Frecce, un volo congiunto con altri assetti dell'Aeronautica Militare.

Il sorvolo sarà dalle 11,20 alle 12,15 in piazza del Popolo. Le Frecce chiuderanno la cerimonia militare per le celebrazioni che si terrà dalle ore 11 sulla Terrazza del Pincio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un ultimo passaggio per rendere gli onori a Mattarella.

L’evento avrà inizio alle ore 11:00, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e vedrà la partecipazione delle più alte cariche Istituzionali, di autorità religiose, delle massime autorità del Dicastero della Difesa e delle autorità di vertice della Forza Armata.

Sul luogo della cerimonia saranno eccezionalmente riunite, per l’occasione, la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata; al loro cospetto, una rappresentanza di personale Ufficiale, Sottufficiale e Truppa della Forza Armata renderà gli onori al Capo dello Stato.

Sarà possibile seguire la diretta della cerimonia sul canale YouTube dell’Aeronautica Militare

Martedì 28 marzo, il 31 Stormo di Ciampino ha organizzato una giornata ricca di eventi ed emozioni volta a celebrare il centenario dell'Aeronautica. I cancelli dell'aeroporto militare saranno aperti al pubblico e sarà così possibile visitare i velivoli della flotta di Stato, per l'occasione esposti in mostra statica, quotidianamente impiegati nel trasporto di alte cariche di Stato e di governo, nonchè nel trasporto sanitario urgente per pazienti in imminente pericolo di vita.

Sarà inoltre possibile accedere agli hangar, dove per l'occasione sono state allestite mostre fotografiche e filateliche, e visitare il "museo" - Percorso storico del reparto per ripercorrerne la sua storia. Una giornata che permetterà quindi ai visitatori di apprezzare le capacità operative dello Stormo, incontrare il suo personale e conoscerne la missione.

La partecipazione all'evento sarà totalmente gratuita, ma è necessario accreditarsi tramite il portale dedicato ai 100 anni dell'Aeronautica. L'evento si svolgerà tra le 9.30 e le 13.00 e tra le 14.30 e le 17.00.