Expo Roma, Jannick Sinner e Bebe Vio in campo per vincere. Il messaggio finale di Meloni: “Portiamo la storia nel futuro”

Roma, 28 novembre 2023 – Attesa per il voto di oggi a Parigi che assegnerà Expo 2030 tra Roma, la saudita Riad e la coreana Busan. Per il Comitato promotore per Roma si chiudono due anni di lavoro con una serie di ultimi appelli di personalità di rilievo diffusi oggi per convincere gli indecisi.

Si gioca fino all'ultimo dopo che il Comitato per portare l’Esposizione internazionale nella Capitale ha ascoltato in 2 anni oltre 1.000 stakeholder (tra associazioni, aziende, università, scuole, media, sindacati) che hanno contribuito alla stesura delle 618 pagine del dossier di candidatura. E poi oltre 250 missioni all'estero in 175 su 182 Paesi iscritti al Bie che hanno portato alla firma di 72 accordi internazionali ed eventi tra cui 20 organizzati a Roma.

La posta in gioco è alta: il valore complessivo stimato per Expo 2030 è di 50,6 miliardi di euro, con un effetto economico diretto di 10 miliardi e uno indiretto a breve termine di 18,2 miliardi di euro. Roma e tutta l'Italia, in caso di vittoria, saranno invase da 30 milioni visitatori stimati. Viene inoltre previsto che a Roma verranno generate 11 mila nuove aziende e saranno creati 300 mila nuovi posti di lavoro, a fronte di un investimento totale di poco più di 9 miliardi, di cui 1,9 circa per il sito e il villaggio di Expo, 1,4 per le nuove infrastrutture e 5,7 per le opere accessorie per migliorare l'accoglienza della città e del suo territorio.