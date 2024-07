Omicidio Roma, fisioterapista uccisa in strada a colpi di fucile. L’ex compagno si costituisce

Roma, 4 luglio 2024 – Una donna di 40 anni è stata uccisa in strada a Roma in zona Casetta Mattei. La vittima, una fisioterapista, è stata raggiunta dai colpi di un fucile a canne mozze esplosi in via degli Orseolo (traversa di via Portuense), all’altezza del civico 36, da un uomo a bordo di un’auto utilitaria. E’ successo poco prima delle 14. Poco dopo l’ex compagno si è presentato in caserma dai carabinieri per costituirsi.

Via degli Orseolo, dove è avvenuto l'omicidio

Il 118 ha tentato di rianimarla ma la donna è deceduta sul posto. Sul caso indagano i magistrati del pool antiviolenza coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Sul posto per il sopralluogo il pm Antontella Pandolfi. Sul corpo della vittima sarà disposta l’autopsia.

Notizia in aggiornamento