Concertone Primo Maggio a Roma: le immagini da piazza San Giovanni

Roma, 1 maggio 2023 - Oggi, primo maggio 2023, in occasione della Festa dei lavoratori ci sarà in piazza San Giovanni, a Roma, ci sarà il "concertone": nove ore di musica con circa 50 artisti attesi nel pomeriggio sul palco anche Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil).

La kermesse viene organizzata ogni anno dal 1990 dai sindacati ed è trasmessa in diretta televisiva su Rai 3 fino a mezzanotte. Presentano Ambra Angiolini (per il sesto anno consecutivo), insieme al conduttore televisivo Fabrizio Biggio.

In piazza già dalle prime ore della giornata centinaia di giovani si sono assiepati in attesa dell'inizio dello spettacolo.

Folla e controlli ordinati ai varchi di accesso a piazza San Giovanni a Roma. Complice anche il tempo che per ora ha risparmiato la pioggia prevista, in tanti stanno accedendo agli spazi sotto al palco dove dalle 14 parte la festa per il concertone giunto alla trentesima edizione.