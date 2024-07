Coldplay allo stadio Olimpico di Roma. Strade chiuse: ecco come come arrivare

L’attesa è finita, stasera i Coldplay debuttano a Roma. Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out, sono quattro le serate in programma allo stadio Olimpico – venerdì 12 e sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio – per un grande show che porterà nella Capitale migliaia di persone.

Tra i fan in delirio, ci sarà anche la ragazza disabile che ha vinto la battaglia più bella: potrà vedere i suoi cantanti preferiti senza discriminazioni. Un pass auto per il parcheggio disabili e due posti in tribuna Tevere le consentirà di godersi insieme alla mamma la band capitanata da Chris Martin.

Come raggiungere lo stadio Olimpico

Roma rischia di bloccarsi sotto il peso del traffico diretto allo stadio. Tra le soluzioni più veloci per andare al concerto dei Coldplay ci sono i mezzi pubblici. Unico problema è la linea del tram 2: con i lavori del deposito di Porta Maggiore, il servizio tra piazzale Flaminio, la stazione della metro A e piazza Mancini è sostituito dagli autobus.

Si possono utilizzare anche altre 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Strade chiuse: ecco quali

Viabilità modificata: stasera e nelle altre tre date del concerto valgono le stesse regole delle partite di Roma e Lazio. Sono previste chiusure delle strade e limitazioni al traffico nella zona del Foro Italico. Divieto di transito, eccetto i veicoli autorizzati, anche su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferraris IV-Ponte Duca D'Aosta e via Edmondo de Amicis.