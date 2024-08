Chi era Francesca Di Ruberto, l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ morta in un incidente stradale a Roma

Roma, 20 agosto 2024 – È morta intrappolata tra le lamiere della sua auto Francesca Di Ruberto, l’ex ragazza con le trecce e il viso da bambina di ‘Non è la Rai’. Faceva coppia in tv con Ambra Angiolini, l’altra mora e lei bionda, chiamata dai fan ‘Treccioline’.

Trent’anni dopo aver partecipato alla trasmissione che ha cambiato il volto della tv, la 44enne è deceduta in un incidente stradale sulla via Trionfale a Roma. Un terribile impatto con un camion di Ama ha distrutto la sua auto: per lei non c’è stato scampo, gravissimo il collega che viaggiava con lei. Stavano andando insieme al lavoro in un locale del Trionfale.

Stava andando al lavoro con un collega quando la sua auto si è scontrata contro un mezzo di Ama, l’azienda capitolina della raccolta rifiuti. È successo lunedì mattina poco prima delle 6, su quel tratto di strada che gli abitanti della zona chiamano la “curva della morte”. Ad accertare le cause saranno le indagini, quel che è certo è che l’impatto è stato devastante ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per separare la Mini Cooper di Francesca dal camion Iveco Magirus di Ama.

A pochi metri da un autodemolitore e a ridosso dell’ospedale San Filippo Neri, la Mini ha perso il controllo dell’asfalto, che in quel momento era bagnato dalla pioggia. È stata questione di attimi: l’auto ha urtato il guardrail, che l’ha fatta rimbalzare verso la corsia opposta: in quel momento arrivava il mezzo di Ama e l’impatto è stato devastante. Francesca era diretta in centro per raggiungere il posto di lavoro.

Francesca è morta sul posto, tropo gravi le ferite riportate nell’urto. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 non c’era più nulla da fare. È stato invece trasportato in codice rosso il collega che viaggiava con lei, sul lato passeggero.

È stato portato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. È sotto choc il conducente del mezzo Ama, un uomo di 47 anni. È stato sottoposto agli esami di rito – alcoltest e tossicologico – ma è risultato negativo ad entrambi.

In tanti si ricordano il suo volto pulito e quelle lunghe trecce bionde. E, infatti, ai tempi della famosissima trasmissione di Gianni Boncompagni, ‘Non è la Rai’, i fan la chiamavano Treccioline. Si era presentata al casting quando aveva 15 anni e rimase in trasmissione per tutta la stagione televisiva 94/95. Boncompagni la faceva salire sul palco accanto ad Ambra Angiolini, una volta interpretò da solista la canzone 'Cuore' di Rita Pavone.

Mamma di due bambini, Francesca Di Ruberto era tornata da poco da una vacanza con i figli piccoli. A dare la notizia della sua morta è stata la mamma, che ha voluto dare addio alla figlia sui social: “Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca”.