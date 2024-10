Cade un ascensore in un palazzo di Roma: un operaio morto e altri due sono gravi

Roma, 14 ottobre 2024 – Un operaio è morto e due sono rimasti feriti – di cui uno in modo grave – mentre stavano eseguendo un intervento di manutenzione in un ascensore all'interno di in un edificio in ristrutturazione in via delle Vergini, in pieno centro a Roma.

I tre erano all'interno della cabina quando l'ascensore è precipitato. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando il capocantiere ha contattato il numero di emergenza 112.

Cosa è successo

È ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente. Inutili i soccorsi per Peter Isiwele, quarantottenne di origini nigeriane. Gli altri due colleghi coinvolti, tra cui un ragazzo di 16 anni, che sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso.

Dalle prime informazioni i tre si trovavano nella tromba dell'ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Da stabilire se si siano staccate o spezzate. Pare che stessero effettuando delle operazioni di manutenzione straordinaria legati a una ristrutturazione della cabina.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia, il pm, la polizia locale personale Spresal e della Asl. I pompieri hanno lavorato con non poche difficoltà per liberare i tre operai dopo il crollo della cabina.

Come stanno gli operai

Durante le difficili operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di uno dei tre operai, mentre gli altri due sono stati recuperati in vita e affidati ai sanitari sul posto per il trasporto in ospedale, uno in codice rosso e l’altro in condizioni che sembrerebbero meno gravi. In corso di accertamento le cause dell’incidente.