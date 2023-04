Roma, cadavere nel Tevere: sarebbe un 29enne scomparso il 30 marzo

Roma, 11 aprile 2023 - Il cadavere di un 29enne è stato trovato oggi nel fiume Tevere, all'altezza di via Angelo Vescovali, a Ponte Galeria, all'estrema periferia di Roma. Il cadavere sarebbe di una persona, originaria di Genova, la cui scomparsa era stata denunciata alla polizia il 30 marzo scorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Spinaceto che indagano sul caso. É il secondo corpo senza vita rinvenuto oggi nella Capitale. Questa mattina, infatti, è stato trovato in un giardino il cadavere di una donna dall'apparente età di 45-50 anni, non ancora identificato.