Napoli, ultim'ora: trovato cadavere a Posillipo. Aperte tutte le ipotesi

Napoli, 11 aprile 2023 - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a Napoli. La vittima, dall'età apparente di 45-50 anni, riversa a terra, non è stata ancora identificata. Non si conoscono ancora le cause della morte e i militari non escludono alcuna ipotesi. I militari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono in attesa del medico legale.

Notizia in aggiornamento