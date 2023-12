Roma, cadavere di una donna in Campo de’ Fiori: indagini sulla causa del decesso

Roma, 17 dicembre 2023 – Il corpo senza vita di una donna nel pieno centro di Roma, forse una senza fissa dimora morta per il freddo. Non si esclude però nessuna ipotesi sul ritrovamento stamattina del cadavere di una donna, trovato all'angolo tra via dei Banchi vecchi e vicolo della Moretta, a Campo de' Fiori.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Fernese ed è stato chiamato il medico legale per le prime analisi sulla salma. Sul corpo non sarebbero presenti, da un primo esame, segni di violenza. La prima ipotesi sulla causa del decesso sarebbe l’ipotermia.

notizia in aggiornamento

