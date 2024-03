Bmw a folle velocità sulla Casilina, c'è una quarta vittima: il corpo scaraventato a 300 metri dall’incidente trovato dopo 2 giorni

Segni (Roma), 18 marzo 2024 – C’era un quarto uomo a bordo della Bmw nera rubata che, viaggiando a folle velocità sulla Casilina all’altezza di Segni a sud di Roma sabato sera, si è ribaltata e ha preso fuoco. Un incidente in cui sono morti sul colpo due uomini, un terzo è stato portato in condizioni critiche all’ospedale, e a cui oggi si aggiunge una quarta vittima. Il suo corpo è stato trovato quasi due giorni dopo l’incidente a una distanza di 300 metri dal luogo dell'incidente, scaraventato via dalla violenza dell’incidente.

Il quarto uomo a bordo

Il quarto uomo a bordo della Bmw, ribaltatasi sulla Statale 6 Casilina al chilometro 52.500 in direzione Anagni-Colleferro, è un 33enne albanese, connazionale degli altri tre che si trovavano con lui, dei quali solo uno è sopravvissuto, ricoverato all'ospedale di Colleferro dove rischia la vita. Il suo corpo è stato trovato grazie alla denuncia presentata da una donna che ha detto ai carabinieri di non avere più notizie del compagno che era in compagnia delle vittime dell'incidente.

