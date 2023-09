Roma, maxi blitz a Tor Bella Monaca con 500 uomini: perquisizioni nel quartiere dove è stato aggredito don Coluccia

Roma, 7 settembre 2023 – Maxi blitz all’alba a Tor Bella Monaca con oltre 500 uomini delle forze dell’ordine impegnati in perquisizioni e controlli nelle case popolari di via dell’Archeologia. L’operazione è condotta dalla Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e delle unità antiterrorismo ed i cinofili. In parallelo con l’intervento a Tor Bella Monaca, è scattato a Napoli un blitz ad “alto impatto” con centinaia di agenti nei quartieri spagnoli: un’azione che segue le stesse modalità dell’operazione svolta due giorni fa al Parco Verde di Caivano.

Operazione interforze (foto d'archivio)

L’intervento dopo l’aggressione a don Coluccia

L’intervento, deciso nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, serve a ristabilire la legalità nel quartiere dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto, tra le altre cose, l’aggressione al prete antimafia don Antonio Coluccia. Le perquisizioni puntano a trovare armi e droga e riguardano circa 80 appartamenti dei caseggiati di via dell’Archeologia.

Le operazioni sono seguite dall’alto da un elicottero che sorvola il quadrilatero di case popolari dove c’è una piazza di spaccio gestita dal clan Longo. Al blitz partecipano anche i vigili del fuoco, le squadre dell’Acea, l’Ama e la Polizia di Roma Capitale. Polizia e carabinieri stanno controllando decine di persone sottoposte ai domiciliari. Oltre alle perquisizioni verrà effettuata la bonifica di aree verdi intorno ai palazzi da parte del Servizio giardini del Comune.

notizia in aggiornamento