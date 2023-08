Attentato a don Coluccia, il prete coraggio di Tor Bella Monaca. Il vescovo: “Intimidazioni non lo scoraggeranno”

Roma, 30 agosto 2023 – All’indomani del tentato investimento del prete antidroga di Tor Bella Monaca arrivano i messaggi di solidarietà. Dalla polizia alla curia, sono tutti con don Antonio Coluccia e il poliziotto della scorta che gli ha salvato la vita. “'Attentato estremamente grave: l’abito del sacerdote e la divisa della polizia bersaglio dei criminali”, dice Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato. Il vescovo Reina: “Atti intimidatori non scoraggeranno don Antonio”. E non è la prima volta che il sacerdote diventa bersaglio della criminalità.

Cosa è successo

Un 28enne ha tentato di investire con lo scooter il prete-coraggio delle periferie più difficili, che gestisce un bene confiscato alla criminalità adibito a comunità di recupero per ex detenuti. È successo ieri durante una manifestazione in via dell’Archeologia, alla periferia di Roma, zona di spaccio e criminalità. Un agente della scorta ha evitato il peggio ed è stato sbalzato al suolo, ma prima ha reagito sparando un colpo di pistola che ha ferito il malvivente al braccio. "Ecco che l'abito del sacerdote, proprio come la divisa delle forze di polizia, diventa bersaglio dei criminali. Oggi allora non possiamo che ringraziare – continua Mazzetti – e stringerci ancor di più attorno a don Coluccia, proprio come ci stringiamo attorno al nostro collega che lo ha saputo difendere così efficacemente, così difendendo tutto ciò per cui noi e lui lavoriamo senza tregua".

"Siamo colpiti dall'arrogante violenza che abbiamo visto ieri in strada – aggiunge Massimo Nisida, segretario Fsp Roma - e che riscontriamo sempre più di frequente in tante diverse occasioni. Uno stato di cose che impone di mettere mano a protocolli operativi e regole di ingaggio, rendendo tutto estremamente chiaro e codificato. Il collega che ieri ha salvato don Coluccia è stato estremamente in gamba e, meritatamente, ha raccolto lodi e vicinanza. Non possiamo però evitare di domandarci cosa avrebbe dovuto aspettarsi se qualcosa fosse andato storto?''.

Reina: “Intimidazioni non scoraggeranno don Antonio”

A nome della diocesi di Roma, monsignor Baldo Reina, vice gerente del Vicariato, esprime "piena solidarietà” a don Coluccia e agli uomini della sua scorta. "Don Antonio – ricorda il vescovo – ormai da diversi anni svolge il suo servizio pastorale mettendosi accanto ai giovani che vivono il disagio delle dipendenze da droghe, facendo sentire la sua voce contro coloro che continuano a seminare morte e a spacciare l'inganno. Atti intimidatori, come quello consumato ieri, non scoraggeranno don Antonio nella sua delicata missione. Tuttavia, quanto accaduto, interpella in modo forte la comunità civile e l'impegno dei singoli credenti''. "È bene – dice monsignor Reina – che da parte di tutti si alzi un grido coraggioso contro ogni scelta che minaccia la vita dei nostri ragazzi. Il tempo che stiamo per vivere, con la diffusione sempre più dilagante di sostanze tossiche richiede uno sforzo corale affinché sia affermata la dignità della vita umana, ai ragazzi siano garantiti contesti sani e sicuri e sia presa sul serio la sfida educativa, consapevoli del tesoro immenso dei giovani per il presente e per il futuro della nostra società".