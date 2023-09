Napoli, blitz ad “alto impatto” nei quartieri spagnoli: perquisizioni e controlli a Montecalvario per trovare armi e droga

Napoli, 7 settembre 2023 – Vasta operazione anticrimine all’alba a Napoli, con circa 300 uomini delle forze dell’ordine impegnati in controlli e perquisizioni nei quartieri spagnoli: l’azione è scattata assieme al maxi blitz a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dalle prime ore della mattina oltre 800 operatori della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sono impegnati nelle due operazioni interforze con modalità “alto impatto”, la stessa adottata due giorni fa nell’intervento svolto al Parco Verde di Caivano.

Polizia nei quartieri spagnoli di Napoli (foto d'archivio)

Perquisizioni e controlli a Montecalvario

Nel capoluogo campano l'attività è in corso di svolgimento con un elicottero, pattuglie e uomini in strada nel quartiere Montecalvario e nell’area di piazzetta Rasario di Palazzo, precisamente nella zona dei cosiddetti quartieri spagnoli ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti. Nella zona, che è a ridosso della centrale via Toledo, insiste una fiorente piazza di spaccio gestita da tre clan federati, alimentata anche dalla 'movida' legata alle decine di bar, pizzerie, trattorie e piccoli locali che offrono alcolici fino a tarda notte anche a minorenni.

notizia in aggiornamento