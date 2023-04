25 Aprile a Roma: tre giorni di festa della Resistenza alla Garbatella

Roma, 12 aprile 2023 - Alla Garbatella una tre giorni, dal 23 al 25 aprile, per la Festa della Resistenza. Far conoscere una pagina fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea, come è stata quella della lotta per la Liberazione tra il 1943 e il 1945, e avere un'occasione per confrontarsi sui valori e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica democratica, il filo conduttore del programma.

L'evento - promosso e sostenuto dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curato da Electa e realizzato con la collaborazione del Municipio Roma VIII, della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il supporto organizzativo di Zetema Progetto Cultura e la media partnership di Rai Radio 3 e Rai Play Sound - si svolgerà in vari spazi del quartiere: l'Archivio Flamigni, il Teatro Palladium e la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick - anch'essi partner dell'iniziativa - che affacciano su piazza Bartolomeo Romano, e nella piazza Damiano Sauli.

Il programma

Il programma dei tre giorni proporrà molti temi legati alla Resistenza, che verranno approfonditi con lezioni, proiezioni di film, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, tavole rotonde e laboratori per ragazzi. Parallelamente a queste attività, nella prima giornata, domenica 23 aprile, la Festa si diffonderà nelle strade e nelle piazze del quartiere con numerose iniziative curate dal Municipio VIII, con percorsi guidati sulla memoria territoriale in giro per Garbatella, spettacoli musicali e concerti, iniziative per famiglie e un "Pranzo della Liberazione" in piazza Sauli. Tutto questo con l'obiettivo di coinvolgere le cittadine e i cittadini, in particolare i più giovani, nella riscoperta di quella stagione di lotte e di passioni che è stata la Resistenza, animata da un movimento partigiano composto da forze di diversa ispirazione politica e ideologica unite dall'antifascismo e dall'amore per la libertà, che sono state alla base dell'Italia democratica di oggi.

Gli ospiti

Storici, scrittori, giornalisti, studiosi di letteratura, artisti e musicisti tra gli ospiti che interverranno alla tre giorni. Qualche nome: Marco Belpoliti, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Fanny & Alexander, Umberto Gentiloni, Isabella Insolvibile, Gad Lerner, Giovanna Marini, Ezio Mauro, Michela Ponzani, Alessandro Portelli, Marino Sinibaldi, Ambrogio Sparagna, Paolo Taviani e Benedetta Tobagi, oltre al sindaco, Roberto Gualtieri. Porteranno, inoltre, le loro testimonianze i rappresentanti di alcune associazioni partigiane e di ex combattenti e deportati tra le quali Anpi, Aned, Anppia, Anfim, Fiap, Anpc, Irsifar.

Come prenotarsi

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Per i laboratori e gli incontri per ragazze e ragazzi la prenotazione è obbligatoria allo 06.0608.