Roma

Roma, bimbo di 20 giorni morto: ipotesi emorragia per circoncisione fatta in casa

Disposta l'autopsia e aperta indagine per omicidio colposo. La madre, col bimbo in braccio, ha fermato una pattuglia per chiedre aiuto ma il neonato è arrivato morto all'ospedale di Tor Vergata.