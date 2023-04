25 aprile a Roma, cosa fare: gli appuntamenti da non perdere

Roma, 24 aprile 2023 - Non c'è che l'imbarazzo della scelta a Roma, su come trascorrere la giornata festiva del 25 aprile, Anniversario della Liberazione dall'oppressione nazifascista. Al di là delle cerimonie ufficiali all'altare della Patria, ai cortei e agli eventi che ruoteranno intorno a questa data simbolica per l'Italia, tra cui la festa nel quartiere Garbatella, infatti,l'altra novità dell'ultimo momento riguarda la decisione del Ministro della Cutlura San Giuliano di garantire i Musei aperti (quelli statali, ovviamente) non più solo nell'arco delle 12 date già stabilite nel corso dell'anno ma anche in altre 3 occasioni, a partire proprio dal 25 aprile (le altre date sono 2 giugno, festa della Repubblica e 4 novembre, festa delle Forze Armate).

Accesso gratuito alle Terme di Caracalla

Quindi a Roma sarà possibile accedere gratuitamente nelle aree archeologiche: Terme di Caracalla (orario 9-19), Arco di Malborghetto e Villa di Livia sulla via Flaminia (9.30-13.30) e il Drugstore Museum.

Parchi divertimento: Cinecittà e Roma World

Per restare in tema di antichi romani, chi vuole calarsi in quella realtà su un piano del divertimento più che della visita culturale può accedere a Cinecittà World e al recente Roma World, aperto da poche settimane. Il parco a tema sul cinema offre offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli dal vivo al giorno. Roma World consente invece di fare un passo indietro nel tempo (proprio il 21 aprile Roma ha festeggiato i suoi 2776 anni dalla Fondazione) e vivere una giornata come se si trovasse nell’Antica Roma, tra combattimenti di gladiatori e ambientazioni storiche.

A Magicland anche l'Alberto Sordi segreto

In tema di divertimento è aperto anche il parco MagicLand di Valmontone: tra le principali attrattive ci sono il Castello di Cagliostro e il percorso fantasy Dungeons. Tanti gli spettacoli per famiglie: da “Gattobaleno e la festa dei falò”, per i piccoli, a “La grande illusione” del Mago Heldin. É inoltre visitabile la mostra fotografica “Alberto Sordi segreto”

Giornata Mondiale della Terra a Villa Borghese

A Villa Borghese, invece, ultimo giorno delle iniziative, tutte a titolo gratuito, avviate in occasione dell'Earth Day, la Giornata della terra. Presso il palco del Villaggio per la Terra al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio una serie di dibattiti a tema ma anche l'esibizione di artisti di strada di fama internazionale che realizzeranno delle opere sul tema ambientale. Da vedere anche il Parco della Biodiversità dei Carabinieri Forestali, il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline curate da Federazioni, Associazioni e Gruppi Sportivi, Villaggio della Scienza con numerosi enti. Sempre Earth day al Castello di Santa Severa (ingresso gratuito), di fronte al mare. Mostra mercato dell'artigianato sostenibile, di cosmesi e prodotti biologici, operatori olistici, laboratorio bimbi.

Roma caput mundi

Roma la capitale del mondo. Lo si può dire per l'evento Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma. Biglietto d'ingresso per accedere a 40 Ristoranti e stand gastronomici da tutto il pianeta: dal Festival dell'Oriente a quello Irlandese, dal Country all'America Latina, dal salone dedicato Salute e Benessere al Motor Village, sfide a colpi di grigliate e giochi da tutto il mondo.

Brace Festival e 'Cortile'

Brace Festival, invece, nel verde dell’AgriPark, tra la via Ardeatina e la Laurentina, in via Cstel di Leva 371 a pochi passi dal Divino Amore: accesso all'aperto e fruibile fino alle ore 18. "Cortile, vino, cibo e libertà", è l'evento organizzato da Bucce e dal Collettivo: street food, vini naturali, birra e cocktail nello spazio aperto e libero di Largo Dino Frisullo, all’interno del Mattatoio di Testaccio e della Città dell'Altra Economia. Dalle ore 12 fino a sera.

Vinalia Priora

A Vinalia Priora percorso espositivo e degustativo con banchi d’assaggio e masteclass d’eccezione, che consentirà di conoscere e di apprezzare al meglio il Vino Frascati, capace di imporsi all’attenzione delle nuove generazioni di winelovers grazie alla qualità raggiunta dalle cantine produttrici e dalle particolari caratteristiche di mineralità e freschezza.

Sagra degli gnocchi e International Street Food

A Riofreddo la XVI Sagra degli Gnocchi è in piazzale Ricciotti Garibaldi a partire dalle 12, quando apriranno al pubblico gli stand. Bruschetta, gnocchi al sugo di carne, arrosticini di pecora e salsiccia alla brace, fagioli e intrattenimento dal vivo. International Street Food arriva a Ostia, a piazza Magellano: si potranno assaggiare i migliori piatti dello street food internazionale. Il "cibo da strada" sarà accompagnato da birra artigianale di microbirrifici d'Italia e del mondo e da dolci tipici della tradizione nazionale e internazionale.

Fuochi nella Notte, il festival per la Liberazione

Torna "Fuochi nella Notte", il festival per la Liberazione di Saltatempo, il 25 aprile al Castello Colonna di Genazzano. La migliore musica italiana la farà da padrone, ma ci sarà spazio anche per l’arte contemporanea, il teatro, le eccellenze enogastronomiche del territorio e la secolare tradizione dei falò, simbolo di accoglienza.