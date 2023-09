Roma, 13enne investito e ucciso sulla Casilina: si è costituito il pirata che era scappato. É un 20enne ora denunciato

Roma, 18 settembre 2023 – Si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso sabato notte il ragazzino di 13 anni sulla Casilina a Roma e poi è scappato senza prestare soccorso. Nella tarda serata la persona che era alla guida dell'auto, un 20enne, si è presentato ai carabinieri di Frascati: è stato denunciato a piede libero. L'automobilista, dopo il tragico impatto, non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito via.

L’incidente mortale

Non aveva ancora compiuto 14 anni il ragazzino di origine egiziana falciato sabato notte su via Casilina da un'auto bianca, forse una Golf, mentre attraversava la strada. Una macchina, secondo le prime testimonianze raccolte dalla Polizia locale di Roma Capitale, che già aveva attirato l'attenzione dei residenti che l'avevano vista sfrecciare in quella stessa zona, la borgata Finocchio, estrema periferia est della città. L'auto è stata ritrovata, e sarebbe risultata una vettura a noleggio. Lo schianto non ha dato scampo al ragazzino, morto sul colpo, nonostante l'intervento dei sanitari.