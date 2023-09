Roma, muore 13enne investito sulle strisce nella notte

Roma, 17 settembre 2023 – Un tredicenne è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla via Casilina, alla periferia di Roma: è accaduto poco dopo l'una della notte tra sabato e domenica. Secondo quanto si apprende, il ragazzino stava per attraversare con i genitori sulle strisce pedonali nella zona di borgata Finocchio quando è stato sbalzato da un'auto sportiva bianca per diversi metri sull'asfalto.

L’auto non si è fermata e successivamente la Polizia municipale l'ha trovata nei pressi di San Cesareo e Zagarolo, anche se non è chiaro chi fosse alla guida. Sul posto è intervenuta la Volante del commissariato San Basilio. Il 118 ha potuto solo constatare il decesso del giovane. L'auto pirata era stata vista in precedenza percorrere le strade del quartiere a velocità sostenuta. Sono 48 i pedoni morti da inizio anno perché investiti, di cui 26 solo a Roma, stando ai dati dell'Asaps.