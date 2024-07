Troppi militari impegnati: cambia Strade sicure

Sono troppi i militari che partecipano all’operazione Strade sicure nelle principali città in supporto alle forze di polizia: 6.800 dopo l’aumento deciso con un emendamento all’ultima Legge di bilancio (erano 5mila prima). Un contributo pesante, che rischia di compromettere i crescenti impegni richiesti alle forze armate italiane nei vari teatri di crisi internazionali. Per questo il governo sta riflettendo sulla sostenibilità dell’operazione – era stata in particolare la Lega a spingere sull’incremento del contingente – e potrebbe ora decidere dei tagli. Ne ha parlato il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello (in foto), in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Strade sicure, ha ricordato proprio Masiello, "è stata concepita per sostenere un volume di forze contenuto e per una breve durata. Tuttavia, dopo ormai 16 anni, il contributo richiesto alla forza armata è considerevole in termini di volume di forze impiegate".

È quindi all’esame, ha informato, "in accordo con il ministro della Difesa, la sostenibilità dell’attuale impegno affinché non rischi di compromettere l’operatività dello strumento militare nel suo complesso". In sostanza, è il ragionamento, i tanti fronti caldi di tensione - dal fianco Est della Nato all’Africa, al Medio Oriente - richiedono sempre più militari in missione e la coperta diventa corta se si deve tener fuori il contingente dei 6.800, che si triplica considerando turnazioni e riposi.