Stallo sui commissari Ue. Mattarella appoggia Fitto: "Importante per l’Italia"

Il ruolo di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea è importante per l’Italia. Questo messaggio ha voluto mandare, dentro e fuori dai nostri confini, Sergio Mattarella chiamando al Colle il ministro, nel momento di stallo che da Bruxelles sta producendo tensioni a Roma fra centrodestra e Pd. Un invito dal tempismo tutt’altro che casuale. Il processo di conferma dei commissari è terremotato dai veti incrociati tra Popolari e Socialisti, una dinamica che sta generando uno scontro aperto fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. È passata mezz’ora dalla nota sull’incontro al Quirinale quando la premier sale sul palco del comizio del centrodestra a Perugia, e attacca la segretaria dem perché "il Pse (ora S&D, ndr), del quale il Pd è il gruppo di maggioranza relativa, ha dato mandato alla capogruppo di trattare con von der Leyen il fatto che Fitto non sia vicepresidente della commissione". Meloni chiede a Schlein "di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd", di rispondere "non a me ma ai cittadini italiani: le persone serie fanno così". Per la leader di FdI è "inaccettabile" ostacolare la soluzione di "un commissario con un portafoglio da mille miliardi, e una vicepresidenza, che significa coordinare diverse e importanti materie per l’Italia".

La replica non si fa attendere. "La prima domanda – attaccano dal Pd – Meloni dovrebbe farla al suo vicepremier Salvini che non voterà la commissione e il commissario Fitto". E da un’altra piazza del capoluogo umbro arriva anche la risposta di Schlein: "Non sono io a dover rispondere, ma lei ai cittadini dei tagli alla sanità e alla scuola". Un modo, notano gli avversari, per spedire la palla in tribuna. Mentre nelle ultime ore si è mosso per fare pressione sul via libera a Fitto una costellazione di sigle del settore produttivo: da Confindustria a Confcommercio, da Confcooperative a Confartigianato, passando per la Cisl. Una serie di dichiarazioni con inviti ad andare "oltre i particolarismi", a "superare le polemiche per interesse dell’Italia" e a chiudere senza intoppi la definizione della Commissione. Uno sforzo da più fronti, culminato con l’incontro fra il ministro e il presidente della Repubblica. Ora sarà ancor più difficile liquidare Fitto come un fascista o ultraconservatore, il ragionamento che si fa fra i meloniani.

red. pol.