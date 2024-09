Referendum sulla cittadinanza, quorum vicinissimo. Cosa prevede: il testo del quesito

Roma, 24 settembre 2024 – Oltre 450mila firme sulle 500mila richieste. In due settimane il referendum sulla cittadinanza ha quasi ottenuto il quorum necessario alla sua attuazione. La scadenza è il 30 settembre ma è già chiaro che il referendum si farà. Il Ministero della Giustizia sta registrando in queste ore un boom di accessi al portale che permette di sottoscrivere vari quesiti referendari (serve lo Spid): 155mila firme sono state raccolte complessivamente solo nella giornata di ieri. “E’ un record” dicono dal dicastero, che svela così le ragioni del malfunzionamento della piattaforma: un eccesso di contatti ha mandato in tilt il servizio quando ieri sono stati toccati picchi di oltre 10mila firme per ogni ora. E anche oggi si naviga a fatica con tempi di attesa anche lunghi. Nel suo comunicato il Ministero sottolinea che il dato è riferito all’insieme di tutti i referendum disponibili ma è chiaro l’effetto traino di quello sulla cittadinanza. Fino all’altro ieri per la cittadinanza erano state raccolte 300mila firme (dati di +Europa), oggi siamo a 460mila: se la matematica non inganna, il grosso del flusso riguarda proprio questo quesito.

Cosa prevede il referendum sulla cittadinanza

Il referendum propone di dimezzare il tempo necessario per chi risiede in Italia a ottenere la cittadinanza italiana, portandolo da 10 a 5 anni, anzi “riportandolo” perché prima del 1992 la legge prevedeva 5 anni. “Vuole allineare l’Italia ai maggiori paesi europei che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l’intero Paese”, si legge nel manifesto dei promotori.

Resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, come: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Il testo del quesito

Trattandosi di referendum abrogativo, il quesito propone di abrogare ovvero cancellare la norma attuale, sancita dalla legge 91 del 1992. Il testo recita così: “Volete voi abrogare l'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?