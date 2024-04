Puglia, il centrodestra presenterà una mozione di sfiducia contro Emiliano

Bari, 22 aprile 2024 – Il centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

È stato annunciato questa mattina durante una conferenza stampa convocata dai gruppi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani. La mossa è stata decisa dopo il rinvio del Consiglio regionale del 23 aprile perché "il centrosinistra non ha più i numeri”, è l'accusa rivolta dall'opposizione.

Il centrosinistra in Puglia è ormai travolto da inchieste, arresti e indagini che, come in un vortice a cerchi concentrici, si fa sempre più stretto e sfiora Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia potrebbe rischiare di essere indagato per rivelazione di segreto d’ufficio perché lo scorso 10 aprile – dopo aver saputo dell’imminente arresto del commissario dell’agenzia regionale per la tecnologia (Arti) ed ex assessore regionale all’Urbanistica, Alfonso Pisicchio – lo avrebbe avvertito dicendogli "dimettiti o ti rimuovo". A rivelarlo al gup sarebbe stato lo stesso Pisicchio mostrando le schermate della chat con cui il governatore lo avrebbe avvisato di una vecchia inchiesta che stava avendo una accelerazione. A questo punto la procura vuole vederci chiaro ed è probabile che nei prossimi giorni ascolterà il governatore. Ad avallare la ricostruzione di Pisicchio c’è la cronologia degli avvenimenti.

Le grane giudiziarie per il centrosinistra riguardano anche il Comune del capoluogo guidato da Antonio Decaro, scosso dai 130 arresti per voto di scambio politico-mafioso alle elezioni del 2019, sia la giunta regionale con l’inchiesta che ha portato alle dimissioni dell’assessora regionale di Trasporti, Anita Maurodinoia (ex Pd). In questo scenario il centrodestra attacca da più fronti e, anche attraverso i quotidiani schierati sul suo versante, chiede un rinnovamento sia al Comune, per cui si vota a giugno e dov’è in corsa il giovane aspirante sindaco leghista Fabio Romito, sia in Regione dove chiede le dimissioni di Emiliano a circa un anno dalla scadenza del suo secondo mandato.

E proprio in queste ore è in corso nel palazzo della presidenza della Regione Puglia una riunione della Giunta Emiliano per “comunicazioni urgenti”. Da quanto si apprende da fonti politiche, il governatore sta affrontando la questione legata al rimpasto, chiesto dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, dopo le inchieste giudiziarie e gli arresti delle ultime settimane che hanno portato anche alle dimissioni dell'assessora Anita Maurodinoia (indagata), e all'uscita dalla maggioranza del M5s. Diverse le ipotesi in campo, dalla possibilità che Emiliano decida di sostituire 4-5 assessori sino anche all'azzeramento totale della squadra di governo, questa la strada indicata dalla stessa Schlein.