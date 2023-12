Pnrr, Meloni e Fitto esultano

La premier Giorgia Meloni è contenta: "La richiesta di pagamento di oggi (ieri, ndr) della quinta rata, che segue il versamento della quarta rata e l’entrata in vigore del nuovo Piano chiude un anno di grande impegno e di risultati straordinari del governo nell’attuazione del Pnrr. Siamo molto soddisfatti e determinati a proseguire il lavoro anche nei prossimi mesi".

Dice la sua anche il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il

Pnrr, Raffaele Fitto: "La richiesta del pagamento della quinta rata inoltrata alla Commissione europea segna un ulteriore importante successo del presidente del Consiglio Meloni e del governo nell’attuazione del Pnrr". Prosegue Fitto: "Come già avvenuto per la quarta, anche per la richiesta della quinta rata l’Italia si conferma in anticipo sui tempi rispetto a tutti gli altri Stati membri". E aggiunge che si tratta di "un risultato straordinario che è frutto di un grande lavoro di squadra e di un dialogo costante e positivo con la Commissione europea". Conclusione: "Sappiamo che la fase di assessment sarà come sempre molto rigorosa, ma da parte nostra siamo fiduciosi".