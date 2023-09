Migranti, varato pacchetto di misure in Cdm. Fino a 18 mesi il trattenimento per i rimpatri. Meloni: “Il centrodestra ha visione comune”

Roma, 18 settembre 2023 - Il Consiglio dei ministri ha varato il pacchetto di misure sui migranti annunciate nei giorni scorsi dalla premier Meloni.

Tra i provvedimenti annunciati l'innalzamento dei termini di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia, limite che verrà portato a 18 mesi.

“Il limite di trattenimento per i richiedenti asilo è già oggi di 12 mesi e non verrà modificato, ma diventerà effettivo grazie alla realizzazione dei necessari centri di permanenza per chiunque sbarchi illegalmente in Italia, richiedenti asilo compresi", ha spiegato Meloni aprendo il Cdm.

"Inoltre, daremo oggi - ha proseguito - mandato al Ministero della Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture per trattenere gli immigrati illegali. Anni di politiche immigrazioniste hanno fatto sì che oggi, in Italia, siano pochissimi i posti disponibili nei Cpr. I nuovi Cpr che verranno realizzati dovranno essere in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Non si creerà ulteriore disagio e insicurezza nelle città italiane. Due proposte che saranno inserite nel Dl Sud per renderle immediatamente efficaci", ha aggiunto.

"Desidero esprimere grande soddisfazione per la compattezza e per il grande lavoro di squadra di tutto il Governo per far fronte all'emergenza immigrazione e per trovare soluzioni concrete alla forte pressione esercitata dai flussi di immigrati irregolari sulle nostre coste. È la conferma che, su questi temi, come su tantissimi altri, tutto il centrodestra ha la stessa visione e che tutti lavorano nella stessa direzione, a dispetto di quello che si legge e si tenta di raccontare in questi giorni”, ha concluso la premier il Consiglio dei ministri.