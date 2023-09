Caos migranti, fuga da Porto Empedocle. Francia: “Non accoglieremo da Lampedusa”

Roma, 18 settembre 2023 – “La situazione non è esplosiva, è già esplosa”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani sulla crisi-migranti. Non solo a Lampedusa, come dimostra quello che sta accadendo nelle ultime ore a Porto Empedocle. Da ieri vi sono stipati oltre mille migranti che tentano continuamente la fuga dalla struttura di prima accoglienza sul molo che sta drenando la maggior parte delle persone trasferite da Lampedusa.

Almeno un centinaio di persone è già riuscito a lasciare la struttura. Nel centro di prima accoglienza, presidiato dalle forze dell'ordine, c'è preoccupazione per i trasferimenti a singhiozzo a causa della mancata disponibilità delle autolinee private di mettersi in viaggio verso il nord Italia. Cosa che esaspera ulteriormente la situazione di sovraffollamento.

Trasferimenti di migranti da Lampedusa

Intanto, è atteso per oggi, oltre alla presentazione del decreto anti-sbarchi al Cdm, l’incontro tra i ministri degli Interni, il francese Gérald Darmanin e Matteo Piantedosi, per discutere sul caos-migranti a Lampedusa.

"La Francia – ha spiegato Darmanin – intende aiutare l`Italia a mantenere i suoi confini per impedire l'arrivo delle persone". Il ministro ha però precisato che il suo Paese “non prevede di accogliere i migranti che arrivano da Lampedusa, anche se la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto agli Stati membri dell'Ue di mostrare solidarietà”.

Vienna rafforza i controlli al Brennero

Vienna osserva attentamente l'emergenza migranti a Lampedusa e ha già intensificato i controlli in prossimità del confine italo-austriaco. Poliziotti in borghese controllano mezzi sospetti sulle autostrade all'ingresso dall'Italia. "Attualmente notiamo che la rotta dei migranti non passa per il Brennero”, conferma il direttore della polizia tirolese Helmut Tomac alla Tiroler Tageszeitung. Tomac precisa che, in caso di necessità, il cosiddetto management di confine, ovvero controlli serrati, può essere attivato in poco tempo. “Abbiamo imparato dal 2015 e possiamo reagire tempestivamente” in caso di un aumento degli arrivi. “A novembre sarà inaugurato al Brennero un apposito edificio, da tempo previsto, con 48 poliziotti per il monitoraggio dei flussi migratori e per i controlli a campione nell'entroterra”.