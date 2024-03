Meloni: “La sinistra cerca di creare crepe nei rapporti tra me e Mattarella”

Toronto, 2 marzo 2024 - "Ce l'avevo con la sinistra sempre capace di criticare quando le cose vanno male ma mai capace di difendere le forze dell'ordine", così la premier Giorgia Meloni ha risposto i giornalisti che al punto stampa a Toronto gli domandavano se si fosse riferita al presidente della Repubblica nella sua dichiarazione sul pericolo di "togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra".

Giorgia Meloni a Toronto parla con i giornalisti

"Da quello che so io - ha continuato la premier - il Quirinale non fa filtrare i propri umori: quando ha qualcosa da dire la dice. Se qualcuno pensa che la mia dichiarazione si riferisse a Mattarella significherebbe che io penso che Mattarella abbia tolto il sostegno alle forze dell'ordine, ma non è così e io non mi riferivo al Capo dello Stato". E ha aggiunto: "Mi riferivo a diversi parlamentari di sinistra, il Parlamento è un'istituzione".

La Meloni ha visto in tutto ciò "un tentativo di creare una crepa nei rapporti con il Quirinale ma i rapporti con Mattarella sono ottimi'', e ha avvertito: "La sinistra non strumentalizzi l'autorevolezza del Capo dello Stato per una battaglia sul premierato".

Anzi la premier ha sottolineato: "Chi è serio sa benissimo che la riforma costituzionale non tocca i poteri del capo dello Stato". "Sergio Mattarella è una figura di garanzia. Non si può utilizzare l'autorevolezza del Capo dello Stato per fare una campagna contro il premierato e per un interesse di partito. È una mancanza di rispetto nei confronti del presidente della Repubblica", ha concluso Giorgia Meloni.