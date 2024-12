‘Una giornata pazzesca’: Mattarella attore per la Fondazione Telethon

Roma, 20 dicembre 2024 – Gioia e disabilità. Sembrano termini inconciliabili. Eppure stavolta vanno a braccetto: grazie a una ragazzina di dieci anni piena di verve e a una guest star d’eccezione: il capo dello Stato. Nasce così una ‘Giornata pazzesca’ il corto prodotto da Fandango con Rai Cinema per Fondazione Telethon scritto e diretto da Francesca Archibugi. Quella che vive Maria Vittoria, per gli amici Mavi, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) e costretta dalla nascita sulla carrozzella, che corona il sogno di diventare una famosa giornalista con uno scoop straordinario: un’intervista al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Non è solo l’uomo straordinario che tutti conosciamo – racconta la regista – ma anche una persona di una dolcezza e di un’ironia infinite. Dopo ogni ciak sentivo che domandava a Mavi ‘secondo te come siamo andati?’”.

Il presidente Mattarella e la piccola Mavi protagonisti del corto 'Una giornata pazzesca' per la Fondazione Telethon (Dire)

Che dire: buona la prima. Del presidente della Repubblica. E di Mavi per cui, davvero, come diceva qualcuno ‘l’ottimismo è il sale della vita’. Ma va ovviamente aiutato: di qui il lavoro della Fondazione Telethon, una delle principali charity biomediche italiane. Che si può sostenere nelle forme e nei modi spiegati sul sito: www.fondazionetelethon.it.