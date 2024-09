La Germania riattiva i controlli di frontiera

La Germania torna da oggi a controllare i propri confini, con l’obiettivo di frenare l’immigrazione clandestina. I punti di controllo mobili e stabili alle frontiere con Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca si sono aggiunti a quelli che già erano in atto dalla fine dell’anno scorso ai confini con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera. Il ministero dell’Interno tedesco ha precisato che la polizia si impegnerà affinché questi controlli "incidano il meno possibile" sulla vita quotidiana delle persone che viaggiano per lavoro, nonché sul trasporto di passeggeri e merci, anche se, secondo il ministero, non è da escludere che le misure provocano ritardi possibilmente in modo temporaneo. "Non c’è un agente di polizia che controlla a ogni passaggio di frontiera. E le frontiere non sono nemmeno chiuse", ha chiarito quindi la portavoce Sonja Kock, smentendo le false informazioni che circolano sui social media.