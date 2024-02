Inchiesta sul Ponte. La Lega attacca il Pd

Un fascicolo senza ipotesi di reato o indagati è stato aperto dalla Procura di Roma dopo l’esposto presentato dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Immediata la risposta della Lega: "Il Pd e la sinistra sono contro le opere pubbliche, il lavoro e lo sviluppo del Paese. Si dimostrano nemici dell’Italia. Le loro minacce non ci fermeranno. Continuiamo a lavorare per sbloccare e completare tutte le opere ferme da troppo tempo". Duro anche il leader leghista Matteo Salvini, tra i più convinti sostenitori del progetto: "Ho letto del fascicolo contro ignoti, non sarà la sinistra, qualche giudice o un giornalista a farmi paura". E ribadisce: da zero a cento la possibilità che il Ponte sullo Stretto si realizzi "è cento. Il ponte è un diritto per milioni di italiani per viaggiare sicuri e per inquinare di meno. Il

Ponte creerà" direttamente e nell’indotto "120mila posti di lavoro in tutta Italia".

Critica verso l’iniziativa di Schlein, Fratoianni e Bonelli è la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice di Italia Viva: "Gli esposti in procura sono un metodo sbagliato, che fa il gioco del ministro. Noi di Iv siamo favorevoli al Ponte e, al contrario di Salvini e del Pd, sappiamo come si dovrebbe fare per realizzarlo. Basterebbe discutere di questioni concrete".