Ilaria Salis candidata alle europee? Schlein incontra il papà della maestra detenuta

Roma, 3 aprile 2024 - Incontro, questa mattina, tra la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il padre di Ilaria Salis. Il colloquio, secondo quanto viene riferito da fonti dem, è stato l'occasione per fare il punto sulla "situazione incresciosa" in cui si trova giovane maestra monzese detenuta in Ungheria. Secondo quanto scrive La Repubblica, però, all'orizzonte potrebbe anche esserci una candidatura per la donna alle prossime europee. Attualmente il Pd è impegnato nella definizione delle sue liste per il voto dell'8 e 9 giugno.

Roberto Salis ha spiegato a 'Buongiorno' su Sky Tg24, che con la figlia ha "a disposizione solo 70 minuti alla settimana per le telefonate". "Quindi dobbiamo attenerci soprattutto alle cose operative che la riguardano - ha aggiunto - . Le sue condizioni carcerarie sono state migliorate, ma molto poco: dei miglioramenti palliativi; le cimici nei materassi ci sono ancora. Ilaria spera che la tiriamo fuori da lì".