I tormenti in casa dem: "Franceschini sbaglia. Non si può andare da soli"

Senatore Alessandro Alfieri, esponente di punta dell’area riformista nella segreteria del Pd, come valuta la nuova desistenza proposta da Dario Franceschini in alternativa al ripristino di un centro federato e unito col trattino alla sinistra, come prospettato da Romano Prodi?

"Andiamo per ordine. Ci sono due premesse oggettive. È evidente, in primo luogo, che ci troviamo in un contesto radicalmente cambiato e più complicato rispetto al passato, quando l’Ulivo aveva un maggior tasso di omogeneità e aggregava sensibilità, esperienze e culture politiche di lunga tradizione. Oggi ci troviamo invece a dover mettere insieme forze di lunga consuetudine istituzionale e di governo con altre che si sono affermate come anti sistema, e che si sono combattute tra loro anche aspramente".

Pd e 5 Stelle?

"Forze riformiste e forze con tratti populisti, che è sicuramente più complicato e difficile unire. In secondo luogo, il dibattito su eventuali federatori del centro e del centrosinistra rischia di diventare logorante e deviare l’attenzione rispetto all’esigenza prioritaria di rafforzare l’opposizione alle destre e al governo Meloni su temi chiave come sanità, lavoro, istruzione, sviluppo".

A monte, però, sia Prodi che Franceschini riconoscono l’impasse della vocazione maggioritaria del Pd. Non è anche questo un fatto?

"Che si faccia fatica a interpretare la vocazione maggioritaria e mettere insieme un fronte unitario è appunto oggettivo. Così come il fatto che il Pd a guida Schlein sfidi con efficacia il campo politico di 5 Stelle e Avs, lasciando più scoperto il fronte riformista e moderato. A partire da ciò, però, Franceschini avanza una proposta a mio avviso eccessivamente pragmatica, che elude punti importantissimi necessari alla costruzione di un’alternativa. Io sono tra coloro che continuano a pensare che il Pd non debba rinunciare alla vocazione maggioritaria di partito plurale, con un profilo riformista e una cultura di governo. E la penso diversamente da Franceschini su due punti".

Quali?

"Il primo è che l’elettorato di centrosinistra ha sempre avuto bisogno di luoghi, orizzonti e figure unitarie: in cui riconoscersi andando oltre i confini dei partiti. Questo lavoro richiede tempo e un lavoro comune sia in Parlamento che sul territorio. Il secondo, ancor più rilevante, è che non possiamo arrivare al 2027 con Meloni a capo di un centrodestra che, aldilà di eventuali divergenze, ha una lunga storia di unità e dall’altra parte una serie di leader che vanno alle elezioni parlando ognun per sé e per il proprio partito. Faremmo passare un messaggio di scarsa credibilità e affidabilità nella capacità di guidare insieme il Paese".

Uno schieramento e una premiership unitari insomma?

"Sì. Bisogna provarci. Capisco che sia complicato e difficile. Ma è irrinunciabile tentare di costruire un percorso. Senza fretta, né scorciatoie decise a tavolino. Ripartiamo dal metodo partecipativo seguito per la battaglia sull’Autonomia differenziata. Abbiamo unito associazioni laiche e cattoliche, partiti di opposizione, movimenti, sindacati, comitati della società civile. È da un luogo come quello che potremmo far emergere proposte unitarie su temi chiave dell’agenda sociale e economica, come salari, sanità, scuola, ambiente. Poi è chiaro che bisognerà arrivare a individuare la figura che rappresenti e tenga insieme progetto e soggetti, candidandosi alla guida del Paese. Vediamo perciò di non gettare la spugna in anticipo".