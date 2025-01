Meloni sul caso Santanchè: “Riflessione in corso, rinvio a giudizio non è motivo di dimissioni”

Roma, 25 gennaio 2025 – La premier Giorgia Meloni a Gedda non si è sottratta alle domande, anche sul ‘caso Santanchè’. “C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Non credo che un rinvio a giudizio sia per esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro. E questo è quello su cui in questo momento non ho le idee chiare”. La presidente del Consiglio dichiara dunque di non essere arrivata alle conclusioni. La riflessione è in corso. Ma “nessun braccio di ferro o imbarazzo”, “penso che la incontrerò, non ho avuto l'occasione perché ho avuto giornate pienissime. Non era una mia priorità rispetto alle cose di cui mi sto occupando”.

Il caso Almasri

Prima di salire sulla Nave Vespucci, la premier ha ripetuto la liena del Governo – già espressa dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – anche sul caso Almasri. Che, ha ribadito, "è stato riportato in Libia per ragioni di sicurezza. Non è stato liberato su disposizione del governo, non è stata una nostra scelta. Daremo e chiederemo chiarimenti alla Corte penale internazionale".

Sul secondo punto Meloni è stata molto diretta: “Devono chiarire – ha dichiarato - perché la Procura della Corte ci ha messo mesi a spiccare il mandato di arresto ed è stato spiccato quando aveva già attraversato almeno 2-3 nazioni europee. Anche io chiederò chiarimenti alla Cpi, e penso e spero che tutte le forze politiche vogliano darci una mano”.

L’operazione di Mps su Mediobanca

Quanto all’”operazione di Mps su Mediobanca è un’operazione di mercato” e “noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, banca più antica del mondo, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che avvia operazioni ambiziose. Penso che questo ci debba rendere tutti quanti orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto su Monte dei Paschi”, ha sottolineato Meloni.