I camici bianchi:: "Partecipazione oltre l’85%". Schillaci: non è vero

Chiedono "rispetto" e urlano "vergogna" al governo, che ha messo in campo una manovra "senza risorse sufficienti per salvare il Servizio sanitario nazionale ed i suoi professionisti". Medici ed infermieri ieri sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Anaao Assomed (medici ospedalieri), Cimo Fesmed e Nursing up: se non basterà, è il messaggio dei sindacati dal palco della manifestazione a Piazza Santi Apostoli a Roma, "andremo avanti, fino alle dimissioni di massa". La protesta ha toccato un’adesione dell’85% secondo i sindacati, ma il ministro della Salute Orazio Schillaci, al Tg1, sottolinea: "Verificheremo quelli che saranno i dati ufficiali sull’adesione allo sciopero, credo inferiori a questi numeri". È stata comunque bassa l’adesione media in Veneto (sotto il 5%) ed in Umbria è stata invece alta "l’adesione morale": molti medici sono andati al lavoro per garantire lo smaltimento delle liste d’attesa, rinunciando al pagamento della giornata. Da parte sua, Schillaci ha sottolineato che "questo è il governo che ha messo più soldi sulla sanità pubblica: sono stati stanziati oltre 35 miliardi nei prossimi 5 anni. Abbiamo aumentato le indennità di specificità dei medici e l’abbiamo introdotta anche per gli infermieri, e spero che nella manovra si possa aggiungere qualcosa su questo capitolo". Quanto alle affermazioni della leader del Pd Elly Schlein secondo cui il governo "sta smantellando la sanità pubblica", Schillaci commenta: "Credo che questa sia solo propaganda".