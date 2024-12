Il generale Figliuolo ‘promosso’ da Meloni a vicedirettore dei servizi segreti per l’estero (Aise)

Roma, 21 dicembre 2024 – Francesco Paolo Figliuolo approda all’Aise. Giorgia Meloni oggi ha ufficializzato oggi la nomina del generale a vice direttore dell’Agenzia di informazioni e sicurezza esterna. “L'incarico ha la durata di due anni – si legge in una nota di Palazzo Chigi –Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir ndr) è stato avvisato”.

Già commissario straordinario all’emergenza Covid nel governo Draghi, ora attuale comandante del Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze) e commissario straordinario alla ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, il generale Figiuolo si appresta a prendere le redini dell’Aise, i servizi segreti per l’estero, come numero 2 (secondo al direttore Giovanni Caravelli). "E’ il giusto riconoscimento dell'impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua carriera – commenta il ministro della Difesa Guido Crosetto – Le istituzioni sanno riconoscere il valore dei propri servitori"

L’Aise e i contatti con la Siria di Assad

Gli stessi servizi attenzionati dagli organi di stampa per i contatti emersi con il regime di Assad in Siria. Qualche giorno fa un media arabo ha riferito di documenti trovati nella sede dell’intelligence di Damasco dopo la caduta del regime, tra cui un memorandum del capo dei servizi siriani Hassan Luqa. Nel report si cita una telefonata intercorsa tra Luqa e il direttore dell’Aise Caravelli, nel corso della quale Caravelli avrebbe ribadito il sostegno dell’Italia alla Siria.

Giorgia Meloni ha messo a tacere le polemiche: "I contatti tra il capo dell' Aise e l'intelligence siriana? Avrei considerato più un'anomalia se in un momento così delicato il capo dei nostri servizi non avesse cercato di ottenere informazioni su quello stava accadendo”.Ma sul contenuto Meloni non si è soffermata: “Il dottor Caravelli è sicuramente disponibile a riferire al Copasir”.

L’arrivo di Figliuolo ai servizi

Subito dopo Meloni muove la pedina di Figliuolo.

E' il 19 dicembre quando il ministro della Difesa Guido Crosetto anticipa il nuovo incarico del generale. Continuerà "a servire il nostro Paese con altre mansioni", dice nella videoconferenza di auguri ai contingenti militari impegnati all’estero”. Fonti qualificate fanno sapere che la nuova destinazione del generale è l’Aise, di cui sarà vicedirettore. Figliuolo, 63 anni, lascia dunque l’incarico di commissario per la ricostruzione post alluvione e di Comandante Covi per approdare ai servizi.