Forza Italia festeggia i 30 anni nel segno di Silvio Berlusconi. Tajani: “Non sparirà mai dalla nostra storia”

Roma, 26 gennaio 2024 – Un lungo applauso tributato a Silvio Berlusconi e poi il celebre video della sua discesa in campo. Così si è aperta la festa per i 30 anni di Forza Italia al Salone delle fontane a Roma. In prima fila, a portare il sostegno della famiglia, Gianni Letta. "I figli mi hanno chiesto di essere qui e portare il loro saluto, la loro convinta partecipazione e sostegno in continuità come il papà voleva", ha detto lo storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ricordando che quella di Berlusconi "è stata una straordinaria avventura politica ma anche umana come finalmente stanno riscoprendo tutti". "È difficile vincere l'emozione dopo aver sentito quella voce, e ci vuole coraggio, forse incoscienza per dire anche solo una parola dopo un discorso che ha fatto la storia e conserva a 30 anni di distanza tutta la forza della sua ispirazione", ha aggiunto Letta che ha ringraziato Berlusconi, rompendo – come ha ammesso lui stesso – "per una volta il silenzio".

Forza Italia compie 30 anni (Ansa)

"Il miracolo è che dopo 30 anni siamo ancora qua, un miracolo che guarda al futuro", ha invece detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dal palco della kermesse. “Questa sera vi racconteremo una storia lunga 30 anni ma che è quella dei prossimi 30. Anche quella è la nostra storia che ha un padre che l'ha costruita e che ha avuto la grande capacità di costruire gli altri anni a venire. Lui ci guarda da là e non sparirà mai dalla storia di Forza Italia", ha proseguito il segretario di FI ricordando il fondatore del partito scomparso il 12 giugno dell’anno scorso. "In questi 30 anni Silvio Berlusconi ha avuto molti amici accanto a lui, cortigiani non li abbiamo mai avuti, c'è un popolo in cammino che crede in quei valori", ha aggiunto.

Pienissima la sala tra vecchia e nuova guardia del partito, tra cui non mancano i ministri azzurri da Paolo Zangrillo a Elisabetta Casellati, da Anna Maria Bernini a Gilberto Pichetto Fratin fino alla vicepresidente del Senato e storica azzurra, Licia Ronzulli.