Roma-Ancona in BlaBlaCarl, la ‘trovata’ di Calenda: direzione Europee

Roma, 3 maggio 2024 – Roma-Ancona in auto con Carlo Calenda? Non è uno scherzo, ma bensì la simpatica ‘trovata’ del leader di Azione per lanciare il suo tour elettorale lungo lo Stivale in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno. Del resto Calenda, proprio come Meloni, ha optato per la strategia di iperpersonalizzazione: non solo sulla scheda, ma a quanto pare, anche nel percorso verso Bruxelles. Il BlaBlaCarl (chiaro richiamo alla nota App di viaggi, ndr) è partito questa mattina da Roma con la prima passeggera-elettrice.

BlaBlaCarl, inizia la campagna elettorale di Carlo Calenda (Instagram)

“Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono in macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, – si legge in un post pubblicato appena due giorni fa sui social di Calenda – la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi. Di volta in volta scriverò le tappe. Se vi va, lasciatemi un commento e un recapito in direct. Ps: il caffè lo offrite voi però”.

Ritrovo questa mattina in centro a Roma, partenza alle 12.30. Arrivo ad Ancona alle 17. E sul BlaBlaCarl sale già un passeggero. “Con noi anche Isabella – si legge in un nuovo post di Calenda – giovanissima professoressa d’orchestra. Prima (sua) scelta musicale: Sinfonia n.5 di Gustav Mahler”. Il viaggio verso le Europee è appena iniziato.