Elly Schlein, le foto con la fidanzata Paola. "Tifavo Milan, poi ho scoperto di chi era"

Elly Schlein con la fidanzata in uno degli scatti di 'Diva e Donna'

Roma, 21 marzo 2023 - Poco si è saputo finora della vita privata di Elly Schlein. "In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta", aveva dichiarato la neo segretaria del Pd prima della sua elezione. Ora 'Diva e Donna' pubblica, in esclusiva, alcune foto che la ritraggono in compagnia di un'altra donna: una giovane mora che il settimanale definisce "la sua amica del cuore". Dunque la ragazza in questione sarebbe la fidanzata Paola che, in una delle immagini scattate durante un soggiorno tra Livorno e Firenze, "tiene al guinzaglio il cane" della leader dell'opposizione.

Secondo il servizio, pubblicato sul numero che uscirà mercoledì 22 marzo, Schlein ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei: le due donne sarebbero entrate separate alla stazione di Firenze e avrebbero preso il treno per Bologna in vagoni diversi.

Intanto la segretaria del Pd si è raccontata a 'Stasera c'è Cattelan' su Rai2 (la puntanta andrà in onda stasera). Schlein ha parlato delle sue passioni, come quella per il calcio. "Ci giocavo, ormai sono un po' anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel po', da piccola ho tifato il Milan, poi Juventus", ha raccontato. "Come si fa a cambiare squadra?", le ha chiesto Alessandro Cattelan. "Quando ho capito di chi era", ha risposto lei, sorridendo, riferendosi a Silvio Berlusconi senza però nominarlo.

"Ora simpatizzo per il Bologna - ha continuato - . Non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport".

Elly Schlein ha concluso la sua intervista con una performance al pianoforte suonando 'Imagine', "la stessa canzone che ha chiuso oggi la manifestazione contro la mafia a Milano", mentre Alessandro Cattelan l'ha cantata.