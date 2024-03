Elezioni Basilicata, il centrosinistra candida Domenico Lacerenza. Ecco chi è

Roma, 13 marzo 2024 – “Per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all'altezza”. Così Domenico Lacerenza, 66 anni, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile. La scelta del candidato è stata confermata in serata in una nota congiunta da Pd M5S, Avs, +Europa. “La formazione civica 'Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dott. Domenico Lacerenza – profilo di alto spessore professionale, già direttore del Dipartimento di chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo’ di Potenza – di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione Basilicata” si legge nella nota. Al momento, fanno sapere fonti lucane, non sarebbe ancora definito se anche Azione farà parte della coalizione. Lacerenza, nato a Barletta nel 1958 vive in Basilicata da oltre 25 anni ed è primario del reparto di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Il centrosinistra correrà alle regionali per contendere il posto da governatore a Vito Bardi, riconfermato dal centrodestra.

Le reazioni

"Siamo soddisfatti, abbiamo individuato una candidatura che unisce il campo progressista e riformista. Siamo aperti a tutte le forze che insieme a noi vogliono archiviare 5 anni di governo della destra in

Basilicata", ha commentato Giovanni Lettieri, segretario regionale del Pd lucano, interpellato dall'Adnkronos.