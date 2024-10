Consulta, elezione sul filo dei voti. Il centrodestra fa i conti: ipotesi scheda bianca. L’opposizione: “Non partecipiamo”

Roma, 8 ottobre 2024 – Tensione alle stelle a Montecitorio in vista della riunione alle 12.30 del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice della Corte costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra. Per la Consulta, il centrodestra conferma la volontà di puntare su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma naturalmente in queste ore i partiti della maggioranza stanno continuando le verifiche per capire se i numeri siano sufficienti per arrivare alla fumata bianca. Per raggiungere il quorum servono 363 voti, pari ai tre quinti dell'Assemblea.

Schlein: “Opposizioni coordinate”

Intanto le opposizioni compatte annunciano che non parteciperanno al voto. “Davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche, noi non parteciperemo al voto – le parole della segretaria Pd, Elly Schlein –. Non può esserci da parte della Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni. Con gli altri partiti di minoranza ci siamo sentiti e coordinati”.

La conta dei voti

Tornando alla maggioranza, le assenze dei ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, impegnati all'estero, quella probabile di Umberto Bossi, per le precarie condizioni di salute, fanno a scendere a 352 i numeri a disposizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Con Lorenzo Cesa e Antonino Minardo, Mariastella Gelmini, Giusy Versace e Mara Carfagna si arriverebbe a 357. Si potrebbero poi aggiungere Francesco Gallo e Andrea De Bertoldi, iscritti al Misto della Camera, i deputati delle Minoranze linguistiche Dieter Steger e Franco Manes, salendo così a 361. Due voti in meno, però, rispetto al quorum richiesto.

Ipotesi scheda bianca

Con le opposizioni che hanno ribadito che non parteciperanno allo scrutinio, il centrodestra sta cercando di capire se ci possano essere altri parlamentari disposti a sostenere Francesco Saverio Marini, magari nel Gruppo delle Autonomie del Senato o anche nei Gruppi delle opposizioni, pronti a contravvenire l'indicazione a non essere presenti in Aula. Nessuno nel centrodestra ancora si sbilancia sul fatto che possa essere effettivamente raggiunta la soglia necessaria e da lunedì sera circola l'ipotesi di votare scheda bianca, rinviando il tentativo. C'è chi sostiene che possa anche essere una strategia per dissimulare le trattative che anche in queste ore procedono per portare a termine l'elezione di Marini, su cui la stessa Meloni ha impresso un'accelerazione svelata da una fuga di notizie che ha irritato non poco la premier. “Come va a finire si capirà solo all'ultimo”, scherza un parlamentare di FdI: “Ho sentito solo che votiamo Marini, Valeria Marini...”.