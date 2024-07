Caso vaccini, l’emendamento per cancellare l’obbligo è inammissibile L'emendamento al decreto sulle liste d'attesa proposto dal senatore Claudio Borghi della Lega, che chiedeva di cancellare l'obbligo vaccinale per minori fino a 16 anni e minori stranieri non accompagnati, sarà dichiarato inammissibile per estraneità di materia dalla commissione Affari sociali del Senato. Il Carroccio avrebbe proposto la libertà di scelta, ma l'emendamento ha suscitato polemiche e critiche, incluso da parte della società italiana di pediatria preventiva e sociale.