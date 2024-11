Caso Fitto, Meloni: “Secondo la sinistra l’Italia non merita la vicepresidenza della commissione Ue”

Roma, 13 novembre 2024 – "Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L'Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra".

Sono le parole postate sui social dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni in merito alle tensioni che si stanno creando in merito alle nomine dei commissari della Ue.

I capigruppo del Ppe, dei Socialisti e Democratici (S&D), e di Renew (Liberali) al Parlamento europeo hanno partecipato a un incontro a Palazzo Berlaymont con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, oggi a Bruxelles, secondo quanto hanno riferito fonti degli stessi gruppi, per cercare di risolvere la crisi politica provocata dalle tensioni seguite al processo, delle audizioni di conferma dei commissari designati, rimasto per ora bloccato dai veti incrociati.

Oltre alla richiesta dei Socialisti di non affidare all'italiano Raffaele Fitto il ruolo di vicepresidente esecutivo della nuova Commissione, visto come un riconoscimento politico dell'allargamento della maggioranza pro von der Leyen ai Conservatori dell'Ecr (il gruppo a cui appartiene Fitto), è particolarmente grave lo scontro che si è avuto ieri sera durante l'audizione della vicepresidente esecutiva designata Terese Ribera, socialista spagnola, con il Ppe e le destre che l'hanno attaccata accusandola di corresponsabilità nei ritardi e nell'inefficacia dell'intervento del governo nella catastrofica alluvione di Valencia.

Il gruppo S&D, in particolare, accusa il Ppe di aver "tradito" l'accordo della "maggioranza europeista" che aveva approvato a luglio (insieme ai Verdi) la rielezione di von der Leyen per il suo secondo mandato alla presidenza della Commissione. "Oggi è in gioco il voto sul prossimo collegio della Commissione europea. A causa del comportamento irresponsabile del loro capogruppo Manfred Weber, il Ppe ha infranto lo storico accordo democratico e pro-europeo tra i gruppi conservatore, socialdemocratico e liberale in questa Camera", sottolinea un comunicato pubblicato oggi dal gruppo S&D. "A luglio 2024 – ricorda la nota –, abbiamo votato per la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sulla base di una maggioranza democratica e pro-europea". Ma, rilevano i Socialisti e Democratici, "negli ultimi giorni, abbiamo visto che la leadership del Ppe è disposta a mettere a rischio la stabilità delle istituzioni europee in un clima geopolitico difficile".

"Il Ppe dovrà spiegare ai cittadini europei perché ha rotto la storica maggioranza europeista e se vuole davvero schierarsi con i populisti di estrema destra. Il futuro dell'Europa è nelle nostre mani. Siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità e ad agire nell'interesse pro-europeo per i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in noi alle elezioni. Spetta al Ppe spiegare qual è la sua posizione", conclude la nota del gruppo S&D.